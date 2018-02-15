На Geekbench засветился новый смартфон ASUS X00RD

Стоит напомнить, что у Google данная ОС была готова еще в прошлом году, но пока что ни один смартфон не получил подобную программную платформу. Тем не менее, ASUS X00RD может оказаться первым кандидатом. Так как изначально Android Go предназначалась для бюджетных мобильных устройств, то стоит предположить, что ASUS X00RD может относиться именно к этой линейке девайсов.Согласно информации Geekbench, смартфон получил четырехъядерный процессор Snapdragon 425, а также 1 гигабайт оперативной памяти. В продаже телефон может появиться с укомплектованным дисплеем, обладающим разрешением 1280 x 800.Известно, что в одноядерном тесте ASUS X00RD заработал 640 пунктов, а в многоядерном режиме – 1664 балла. Более подробной информации о новинке нет, но анонс устройства может состояться уже в конце текущего месяца.