АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

На продажу выставлено раритетное купе BMW 850Ci комика Джорджа Карлина

Объявление о продаже раритетного автомобиля BMW 850Ci 1996 года накануне появилось в сети интернета. Данный автомобиль ранее принадлежал американскому комику Джорджу Карлину, который пользовался им вплоть до своей кончины в 2008 году.

На продажу выставлено раритетное купе BMW 850Ci комика Джорджа Карлина


Спортивное купе BMW 850Ci находится в хорошем состоянии, хотя в своё время Джордж Карлин неоднократно шутил о том, какой он плохой водитель. Автомобиль оснащён двигателем V12 производительностью 322 лошадиные силы, таких автомобилей в Северной Америке всего было продано 363 экземпляра. Если верить данным на одометре, то пробег купе составляет 126 910 км.

Выставленный на продажу BMW 850Ci оснащён системой Electronic Damper Control, благодаря которой можно настроить подвеску на спортивную и на комфортную езду. Отмечается, что некоторые элементы раритетного купе были заменены на кастомные. В частности, автомобиль поставлен на 18-дюймовые колёсные диски, которые значительно отличаются от оригинальных.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Ефремова и Добровольской женится на женщине,
Колонка Apple HomePod может испортить своим
Палеонтологи: Ящерицы передвигались на задних
Глюк’oZa спровоцировала слухи о разводе, сняв
На юге Израиля началась программа симуляции
Анна Семенович поразила гостей Кремля черной
Психологи из Оксфордского университета не считают
Требования Меган Маркл по поводу ее макияжа
Астрономы поймали инопланетный сигнал из соседней
В ОАЭ объявлен грант в $ 500 тысяч за
Астероиды могут быть применены в качестве
Ученые выявили набор нервных клеток,
В Китае принято решение разблокировать социальную
Космический телескоп NASA Kepler обнаружил 100
Астрономы выявили, что супермассивные черные дыры
Спасение амазонских лесов от вырубки оказалось
Новый препарат ученых из Японии избавит за сутки
Учёные: Салфетка будет следить за здоровьем
Учёные открыли новый тип антибиотиков при помощи
Технология на основе CRISPR может обнаруживать
Крис Рок признался в супружеских изменах
Ученые нашли новый метод отслеживания
Hubble NASA запечатлел гигантский умирающий шторм
Ученые: Обнаруженный новый инструмент CRISPR-Cas9
Анита Цой сменила имидж и стала платиновой
Ученые обнаружили у птиц и приматов аналогичные
Браузер Chrome приступил к блокировке навязчивой
Дарья Донцова в рамках шоу откровенно расскажет о
В РФ произошел масштабный сбой в работе YouTube
Специалисты впервые получили снимок "бублика"
Просмотреть все новости