На продажу выставлено раритетное купе BMW 850Ci комика Джорджа Карлина
Объявление о продаже раритетного автомобиля BMW 850Ci 1996 года накануне появилось в сети интернета. Данный автомобиль ранее принадлежал американскому комику Джорджу Карлину, который пользовался им вплоть до своей кончины в 2008 году.
Спортивное купе BMW 850Ci находится в хорошем состоянии, хотя в своё время Джордж Карлин неоднократно шутил о том, какой он плохой водитель. Автомобиль оснащён двигателем V12 производительностью 322 лошадиные силы, таких автомобилей в Северной Америке всего было продано 363 экземпляра. Если верить данным на одометре, то пробег купе составляет 126 910 км.
Выставленный на продажу BMW 850Ci оснащён системой Electronic Damper Control, благодаря которой можно настроить подвеску на спортивную и на комфортную езду. Отмечается, что некоторые элементы раритетного купе были заменены на кастомные. В частности, автомобиль поставлен на 18-дюймовые колёсные диски, которые значительно отличаются от оригинальных.
Спортивное купе BMW 850Ci находится в хорошем состоянии, хотя в своё время Джордж Карлин неоднократно шутил о том, какой он плохой водитель. Автомобиль оснащён двигателем V12 производительностью 322 лошадиные силы, таких автомобилей в Северной Америке всего было продано 363 экземпляра. Если верить данным на одометре, то пробег купе составляет 126 910 км.
Выставленный на продажу BMW 850Ci оснащён системой Electronic Damper Control, благодаря которой можно настроить подвеску на спортивную и на комфортную езду. Отмечается, что некоторые элементы раритетного купе были заменены на кастомные. В частности, автомобиль поставлен на 18-дюймовые колёсные диски, которые значительно отличаются от оригинальных.
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Добавил: Алина Вчера, 19:50