Apple запустила продажи восстановленной версии часов Watch Series 3

Стоит напомнить, что смарт-часы Watch Series 3 начали продавать еще в прошлом году в начале осени. С тех пор стоимость новых часов находится на уровне 330 долларов. Цены на все модификации Watch Series 3 снизились примерно на 50 долларов. Таким образом, при покупке восстановленного девайса пользователь экономит 15% долларов. Хоть это и не большая скидка, но для «яблочных» девасов довольно весомая.Часы оснащены процессором с двумя ядрами. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб. Также Watch Series 3 наделены емкой батареей, бароматическим высотомером и корпусом, который защищает внутренности от повреждений, влаги и пыли.