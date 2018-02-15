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Apple запустила продажи восстановленной версии часов Watch Series 3

Американская компания Apple решила запустить продажи восстановленной версии часов Watch Series 3. За такое устройство американская компания просит 280 долларов.

Apple запустила продажи восстановленной версии часов Watch Series 3


Стоит напомнить, что смарт-часы Watch Series 3 начали продавать еще в прошлом году в начале осени. С тех пор стоимость новых часов находится на уровне 330 долларов. Цены на все модификации Watch Series 3 снизились примерно на 50 долларов. Таким образом, при покупке восстановленного девайса пользователь экономит 15% долларов. Хоть это и не большая скидка, но для «яблочных» девасов довольно весомая.

Часы оснащены процессором с двумя ядрами. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб. Также Watch Series 3 наделены емкой батареей, бароматическим высотомером и корпусом, который защищает внутренности от повреждений, влаги и пыли.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:40
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