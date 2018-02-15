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Волочкова собирается писать книгу о жизни на пуантах

Анастасия Волочкова в рамках Instagram обнародовала пост, который заинтриговал её фолловеров. На фото оказалась нога балерины в пуантах. Под фото танцовщица написала, что вся её жизнь проходит на пуантах. По словам звезды, она будет писать об этом книгу, а также включит в неё другие интересные подробности.

Волочкова собирается писать книгу о жизни на пуантах

Такой пост воодушевил поклонников звезды мирового балета. Фанаты сказали, что с нетерпением ждут выхода книги. Большая часть фолловеров похвалили Волочкову за её благое намерение. Но не обошлось и без едких комментариев интернет-пользователей. Скептически настроенные подписчики, к литературным способностям Анастасии, посоветовали ей не портить бумагу, а начать читать уже написанные произведения сведущими людьми.

Волочкова собирается писать книгу о жизни на пуантах

Однако большинство фанатов отметили, что ждут книгу, а также с удовольствием будут знакомиться с тем, как «бедная Настя» добивалась признания. Пост отметили около трёх тысяч фолловеров.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:30
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