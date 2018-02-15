Кроссовер Skoda Kodiaq получил роскошную новую версию

Данное транспортное средство назвали в честь Вацлава Лаурина, а также Вацлава Клемента, которые создали автомобильную марку Skoda. Среди опций транспортных средств Skoda Kodiaq следует отметить: новую светодиодную оптику, девятнадцатидюймовые колесные диски, радиаторную хромированную решетку, задний измененный бампер, наличие в салоне вставок оранжевой расцветки, металлические педали, кожаную отделку салона. В авто установили 1,5-литровый двигатель TSI на 150 л.с. Возможен вариант модернизированного двухлитрового турбодвигателя на 190 л.с. Без изменений остались дизельные двухлитровые двигатели на 150 и 190 л.с.Автомобиль предложат в полноприводном либо переднеприводном исполнении. В рамках европейского авторынка транспортное средство должно появиться уже летом этого года.