Ученые разработали новых нанороботов для уничтожения раковых опухолей

Ученым из университета Аризоны, Хао Янем сообщается, что группой специалистов разработаны первые автономные роботы, в основу которых заложены молекулы ДНК, способные максимально точечно доставлять определенный тип лекарств внутрь самой опухоли. По виду, роботы напоминают плоский лист, состоящий из сплетений ниточек ДНК, сложенных по принципу «гармошечных» автобусных дверей. Рабочий вариант подобного листа находится свернутым в трубку, все его края «прошиты» представителями другого типа ДНК-молекул, которым и свойственно определение опухолевых клеток. При касании патологических клеток, происходит разрушение данного шва, в результате чего, молекулы внутреннего состава робота выходят наружу, с дальнейшим взаимодействием с окружающей их клеткой. Все устроено так, что в этом месте происходит реакция по образованию тромба, блокирующего ток крови, а так же препятствующего в дальнейшем проникновению кислорода в опухоль, и других необходимых питательных веществ.Опыты проводили на мышах, в результате установлено, что взаимодействуют нанороботы только с теми тканями, которые поражены клетками опухоли. Ученые уверены, что разработка способна справиться с твердыми видами опухолей. Не исключается лечение других заболеваний, требующих точечной доставки веществ, лекарственного состава.