Изобретатели из Новосибирска создали вездеход из микроавтобуса

Согласно данным местных СМИ, вездеход изобретатели из Сибири построили на архитектуре полноприводного микроавтобуса, который оснастили четырьмя гусеницами. Самодельный вездеход сибирские изобретатели протестировали на заснеженном поле и сняли этот процесс на видео, которое выложили в интернет.Отмечается, что вездеход продемонстрировал неплохие показатели передвижения по заснеженному полю. Однако у вездехода в определённый момент перегрелся двигатель, но умельцам удалось преодолеть горку. В результате сибирские изобретатели решили поменять мотор на более производительный. В целом умельцы из Новосибирска остались удовлетворены своим вездеходом, сравнив его со снегоходом, который был создан из двух сноубордов и «Жигулей».