АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

Блогер опубликовал рендеры смартфона Nokia 7+

Известный блогер Эван Бласс на своей странице в социальной сети Twitter опубликовал рендерные изображения смартфона Nokia 7+. Так видно, что устройство получило безрамочный дисплей, камеру ZEISS и дактилоскопический сканер, который установлен на задней части корпуса.

Блогер опубликовал рендеры смартфона Nokia 7+


Эксперты предполагают, что девайс оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 660, которому также предоставят 4 гигабайта ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Безрамочный экран устройства должен получить диагональ в 6 дюймов и качество изображения стандарта Full HD+. По предварительным данным основной модуль будет располагать двумя сенсорами с разрешением 12 и 13 Мп, а фронтальная камера, тоже от ZEISS, предложит 16 Мп.

Из дополнительного оборудования стоит выделить модемы связи 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 и GPS + ГЛОНАСС. Ожидается, что в качестве программной основы будет выбрана ОС Android 8.0 Oreo с возможностью обновления до Android 8.1.

Анонс Nokia 7+ состоится в рамках MWC 2018.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Ефремова и Добровольской женится на женщине,
Колонка Apple HomePod может испортить своим
Палеонтологи: Ящерицы передвигались на задних
Глюк’oZa спровоцировала слухи о разводе, сняв
На юге Израиля началась программа симуляции
Анна Семенович поразила гостей Кремля черной
Психологи из Оксфордского университета не считают
Требования Меган Маркл по поводу ее макияжа
Астрономы поймали инопланетный сигнал из соседней
В ОАЭ объявлен грант в $ 500 тысяч за
Астероиды могут быть применены в качестве
Ученые выявили набор нервных клеток,
В Китае принято решение разблокировать социальную
Космический телескоп NASA Kepler обнаружил 100
Астрономы выявили, что супермассивные черные дыры
Спасение амазонских лесов от вырубки оказалось
Новый препарат ученых из Японии избавит за сутки
Учёные: Салфетка будет следить за здоровьем
Учёные открыли новый тип антибиотиков при помощи
Технология на основе CRISPR может обнаруживать
Крис Рок признался в супружеских изменах
Ученые нашли новый метод отслеживания
Hubble NASA запечатлел гигантский умирающий шторм
Ученые: Обнаруженный новый инструмент CRISPR-Cas9
Анита Цой сменила имидж и стала платиновой
Ученые обнаружили у птиц и приматов аналогичные
Браузер Chrome приступил к блокировке навязчивой
Дарья Донцова в рамках шоу откровенно расскажет о
В РФ произошел масштабный сбой в работе YouTube
Специалисты впервые получили снимок "бублика"
Просмотреть все новости