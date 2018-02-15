Блогер опубликовал рендеры смартфона Nokia 7+

Эксперты предполагают, что девайс оснастят процессором Qualcomm Snapdragon 660, которому также предоставят 4 гигабайта ОЗУ и 64 Гб ПЗУ. Безрамочный экран устройства должен получить диагональ в 6 дюймов и качество изображения стандарта Full HD+. По предварительным данным основной модуль будет располагать двумя сенсорами с разрешением 12 и 13 Мп, а фронтальная камера, тоже от ZEISS, предложит 16 Мп.Из дополнительного оборудования стоит выделить модемы связи 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 и GPS + ГЛОНАСС. Ожидается, что в качестве программной основы будет выбрана ОС Android 8.0 Oreo с возможностью обновления до Android 8.1.Анонс Nokia 7+ состоится в рамках MWC 2018.