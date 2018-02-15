Оказалось, что у Ксении Бородиной давно фамилия Омарова

Настоящие фанаты знают, что Ксюша при рождении от отца имела фамилию Амоева. И только в 18 лет девушка стала Бородиной, взяв девичью фамилию своей мамы.Долго Ксения не хотела менять эту фамилию и даже, когда в 2008 году вышла в первый раз замуж за Юрия Будагова, то оставила ее в паспорте.И лишь во втором браке знаменитость решилась взять фамилию Курбана Омарова и теперь, соответственно в паспорте числится Омаровой. Многие поклонники семьи уже утверждают, что кавказец Курбан всё-таки уговорил свою жену, чтобы она не позволила его род и взяла фамилию мужчины.Напомним, за Омарова Бородина вышла в 2015 году. В этом же году у них родилась дочка Теона.