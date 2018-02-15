В Сети опубликованы новые снимки смартфона Nokia 9

С опубликованных снимков можно сделать вывод о том, что смартфон действительно получит безрамочный дисплей, а также сдвоенную основную камеру. В пару к основному модулю добавлена вспышка. Ранее уже отмечалось, что диагональ экрана может оказаться на уровне 5,5 дюйма, при этом пользователю будет предложено разрешение Full HD.Вполне возможно, что в продажу девайс выйдет под названием Nokia 8 Sirocco. В аппаратной основе устройства должен оказаться процессор Snapdragon 835 с восемью ядрами и шестью гигабайтами оперативной памяти. Для хранения данных должно быть установлено ПЗУ на 128 Гб. Что касается, аккумулятора, то его емкость составит 3,2 мАч, при этом не исключается поддержка технологии Quick Charge 3.0.Ожидать официальной презентации Nokia 9 стоит 25 февраля