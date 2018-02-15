По продажам Lamborghini на рынке РФ первый раз опередил Ferrari
Аналитическим агентством "АВТОСТАТ" отмечается, что в период январь-декабрь месяц прошлого года на территории российского государства было продано 29 спорткаров Ferrari, а также 31 Lamborghini.
В данном случае по объемам продаж автобренду Lamborghini удалось впервые опередить Ferrari. Эксперты отмечают, что за прошедший год в государстве увеличился рост реализаций спорткаров автобренда Lamborghini на 24 процента. Из общего количества реализованных транспортных средств (31 экземпляр), 10 пришлось на версию Aventador, а также 21 на Huracan.
Наибольшее количество продаж вполне ожидаемо пришлось на Москву и Подмосковье. В данном случае было приобретено 20 авто. 6 машин ушло в Санкт-Петербург, а также 3 в Красноярский край. Рассматривая продажи спорткаров Ferrari, стоит отметить, что здесь наблюдается снижение спроса на 9 процентов. Больше всего автомобилей приобрели в городе Москве, а также по области (19 спорткаров).
В данном случае по объемам продаж автобренду Lamborghini удалось впервые опередить Ferrari. Эксперты отмечают, что за прошедший год в государстве увеличился рост реализаций спорткаров автобренда Lamborghini на 24 процента. Из общего количества реализованных транспортных средств (31 экземпляр), 10 пришлось на версию Aventador, а также 21 на Huracan.
Наибольшее количество продаж вполне ожидаемо пришлось на Москву и Подмосковье. В данном случае было приобретено 20 авто. 6 машин ушло в Санкт-Петербург, а также 3 в Красноярский край. Рассматривая продажи спорткаров Ferrari, стоит отметить, что здесь наблюдается снижение спроса на 9 процентов. Больше всего автомобилей приобрели в городе Москве, а также по области (19 спорткаров).
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Добавил: tantan61 Вчера, 17:50