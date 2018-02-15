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Почему Яна Рудковская скрывает старшего сына

Яна Рудковская очень гордится своими сыновьями. Однако она предпочитает старшего наследника не показывать.

Почему Яна Рудковская скрывает старшего сына

Младшему сыну продюсера - Александру пять лет, который всерьез занимается фигурным катанием. Рудковская рассказала, что её старшие дети также увлечены спортом. Старший наследник Андрей профессионально занимается гольфом, а средний Николай увлечён футболом. Фотографии Андрея, Яна предпочитает не обнародовать в своём микроблоге Instagram.

Знаменитость объяснила, что старший сын категорически против публичности, а также не хочет звёздной судьбы. Ранее Рудковская выложила видео, которое произвело фурор среди фанатов. В нем её младший сын Александр спросил, когда у неё родится девочка Маша, дав понять маме, что мечтает о сестре. Ролик умилил фолловеров Яны. У Рудковской от миллиардера Виктора Батурина два сына – Николай и Андрей. В 2013 году в январе продюсер родила сына Александра от известного фигуриста Евгения Плющенко.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 17:40
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