Почему Яна Рудковская скрывает старшего сына

Младшему сыну продюсера - Александру пять лет, который всерьез занимается фигурным катанием. Рудковская рассказала, что её старшие дети также увлечены спортом. Старший наследник Андрей профессионально занимается гольфом, а средний Николай увлечён футболом. Фотографии Андрея, Яна предпочитает не обнародовать в своём микроблоге Instagram.Знаменитость объяснила, что старший сын категорически против публичности, а также не хочет звёздной судьбы. Ранее Рудковская выложила видео, которое произвело фурор среди фанатов. В нем её младший сын Александр спросил, когда у неё родится девочка Маша, дав понять маме, что мечтает о сестре. Ролик умилил фолловеров Яны. У Рудковской от миллиардера Виктора Батурина два сына – Николай и Андрей. В 2013 году в январе продюсер родила сына Александра от известного фигуриста Евгения Плющенко.