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30% корпоративных продаж авто приходится на Москву

Согласно данным, предоставленным аналитическим автомобильным агентством "АВТОСТАТ", в прошлом году московскими юридическими лицами было приобретено 60 000 легковых транспортных средств. На рынок Москвы приходится около 30 процентов от всех реализаций по РФ.

30% корпоративных продаж авто приходится на Москву

Речь идет касательно корпоративных продаж. В агентстве также отметили, что это очень высокий показатель. Данный показатель объясняется тем, что непосредственно в столице российского государства сосредоточено большое количество различных крупных компаний, а также больших представительств. Результат статистики также показал, что столичные корпоративные закупки легковых транспортных средств имеют отличие в сравнении с общероссийскими.

Например по всей стране больше всего осуществляют закупки авто LADA. В Москве лидером являются авто марки Skoda. На втором месте по корпоративным закупкам находится бренд Volkswagen. На третьей позиции находится компания KIA.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10
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