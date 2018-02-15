30% корпоративных продаж авто приходится на Москву
Согласно данным, предоставленным аналитическим автомобильным агентством "АВТОСТАТ", в прошлом году московскими юридическими лицами было приобретено 60 000 легковых транспортных средств. На рынок Москвы приходится около 30 процентов от всех реализаций по РФ.
Речь идет касательно корпоративных продаж. В агентстве также отметили, что это очень высокий показатель. Данный показатель объясняется тем, что непосредственно в столице российского государства сосредоточено большое количество различных крупных компаний, а также больших представительств. Результат статистики также показал, что столичные корпоративные закупки легковых транспортных средств имеют отличие в сравнении с общероссийскими.
Например по всей стране больше всего осуществляют закупки авто LADA. В Москве лидером являются авто марки Skoda. На втором месте по корпоративным закупкам находится бренд Volkswagen. На третьей позиции находится компания KIA.
Речь идет касательно корпоративных продаж. В агентстве также отметили, что это очень высокий показатель. Данный показатель объясняется тем, что непосредственно в столице российского государства сосредоточено большое количество различных крупных компаний, а также больших представительств. Результат статистики также показал, что столичные корпоративные закупки легковых транспортных средств имеют отличие в сравнении с общероссийскими.
Например по всей стране больше всего осуществляют закупки авто LADA. В Москве лидером являются авто марки Skoda. На втором месте по корпоративным закупкам находится бренд Volkswagen. На третьей позиции находится компания KIA.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10