30% корпоративных продаж авто приходится на Москву

Речь идет касательно корпоративных продаж. В агентстве также отметили, что это очень высокий показатель. Данный показатель объясняется тем, что непосредственно в столице российского государства сосредоточено большое количество различных крупных компаний, а также больших представительств. Результат статистики также показал, что столичные корпоративные закупки легковых транспортных средств имеют отличие в сравнении с общероссийскими.Например по всей стране больше всего осуществляют закупки авто LADA. В Москве лидером являются авто марки Skoda. На втором месте по корпоративным закупкам находится бренд Volkswagen. На третьей позиции находится компания KIA.