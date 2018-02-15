Пользователи считают, что Ольга Бузова стала очень схожа с Анастасией Костенко

За каждым шагом знаменитости постоянно следят преданные поклонники и недоброжелатели. На днях, на просторах интернета появилась новая публикация от ведущей «Дома-2», которая рекламировала йогурт.Но пользователей привлек внимание не продукт, а сама знаменитость. Большинство заметили, что Бузова стала очень похожа на свою соперницу и жену Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко.А некоторые нашли схожесть Бузовой с японкой, им она напомнила казашку. Но большинство пользователей сошлись во мнении, что исполнительница перегибает палку с рекламой и активно превращает в купюры внимание своих верных поклонников.