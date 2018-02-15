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Пользователи считают, что Ольга Бузова стала очень схожа с Анастасией Костенко

Популярная исполнительница российского шоу бизнеса Ольга Бузова не так давно нарастила волосы и, по мнению пользователей Сети, стала очень напоминать нынешнюю супругу Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко.

Пользователи считают, что Ольга Бузова стала очень схожа с Анастасией Костенко

За каждым шагом знаменитости постоянно следят преданные поклонники и недоброжелатели. На днях, на просторах интернета появилась новая публикация от ведущей «Дома-2», которая рекламировала йогурт.

Но пользователей привлек внимание не продукт, а сама знаменитость. Большинство заметили, что Бузова стала очень похожа на свою соперницу и жену Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко.

А некоторые нашли схожесть Бузовой с японкой, им она напомнила казашку. Но большинство пользователей сошлись во мнении, что исполнительница перегибает палку с рекламой и активно превращает в купюры внимание своих верных поклонников.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:36
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