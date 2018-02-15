Фанаты поняли, что Ксения Бородина намекает на свой талант в продаже одежды

"На мой взгляд, каждый человек талантлив с рождения. Но каждый ли может полностью раскрыть свои способности на протяжении жизни? Большой вопрос. Вчера на ВДНХ награждали победителей конкурса Наставник 2018. Наставничество - вообще очень актуальная тема. На мероприятие приехали тысячи специалистов самых разных профессий, чтобы обменяться опытом. И то, что у нас проводятся такие форумы - это здорово. Ведь некоторым совсем непросто найти себя в жизни", - пишет в микроблоге Ксения.

Девушка часто делится интересными постами семейного, воспитательного и социального плана. В одной из последних публикаций девушка рассказала о конкурсе "Наставник 2018".Комментируя пост, Бородина утверждает, что каждый человек талантлив от рождения. Правда, за свою жизнь не каждый раскрывает свои способности.Многочисленные подписчики заметили, что в этом социальном тексте девушка для чего-то демонстрирует свой бренд одежды. Кто-то уже понял, что так Бородина намекает на то, что она себя раскрыла в модной сфере. И в продаже трендовых вещей.