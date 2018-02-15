АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

Фанаты поняли, что Ксения Бородина намекает на свой талант в продаже одежды

Популярная ведущая и модный дизайнер Ксения Бородина ведёт активную жизнь у себя в Инстаграме.

Девушка часто делится интересными постами семейного, воспитательного и социального плана. В одной из последних публикаций девушка рассказала о конкурсе "Наставник 2018".

Фанаты поняли, что Ксения Бородина намекает на свой талант в продаже одежды

Комментируя пост, Бородина утверждает, что каждый человек талантлив от рождения. Правда, за свою жизнь не каждый раскрывает свои способности.

"На мой взгляд, каждый человек талантлив с рождения. Но каждый ли может полностью раскрыть свои способности на протяжении жизни? Большой вопрос. Вчера на ВДНХ награждали победителей конкурса Наставник 2018. Наставничество - вообще очень актуальная тема. На мероприятие приехали тысячи специалистов самых разных профессий, чтобы обменяться опытом. И то, что у нас проводятся такие форумы - это здорово. Ведь некоторым совсем непросто найти себя в жизни", - пишет в микроблоге Ксения.

Многочисленные подписчики заметили, что в этом социальном тексте девушка для чего-то демонстрирует свой бренд одежды. Кто-то уже понял, что так Бородина намекает на то, что она себя раскрыла в модной сфере. И в продаже трендовых вещей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
30% корпоративных продаж авто приходится на Москву
Фанаты уверены, что Алёна Водонаева беременна
В РКК «Энергия» сообщают о скором окончании
Скандалистка Ольга Рапунцель покинула «Дом-2» и
Микроскопический робот передвигается по воде и
Екатерина Варнава отметила День влюбленных
Экспертами названы различия между смартфонами
SpaceX построит еще одну плавучую платформу для
Ученые: Мужчины чаще женщин страдают от кожных
Нелли Ермолаева рассказала, что предчувствовала
Ученые из США создали новый материал для
На трассе протестировали седан Hyundai Sonata
Анастасия Квитко поздравила фанатов с днем
Компания Hyundai испытывает новый 350-сильный
Оказалось, что у Ксении Бородиной давно фамилия
BMW построит в Калининградской области автозавод
Ученые создали действенный препарат для
Компания Citroen представила новое поколение
NASA планирует отказаться от мегателескопа WFIRST
Hyundai начал испытания нового 350-сильного мотора
Пользователи считают, что Ольга Бузова стала
Фанаты поняли, что Ксения Бородина намекает на
В Тюмени при помощи ЭКО в 2017 году на свет
Минздрав разработал проект по поддержке «трезвых»
В День всех влюбленных Ольга Бузова занималась
Анонсирован ТОП-10 самых продаваемых корейских
Ученые: Йогурты полезны для сердца и сосудов
Ученые: Целостность голубого пятна головного
Певица Слава порадовала липчан «страстным»
Nissan Qashqai подорожал на 31 000 рублей
Просмотреть все новости