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В РКК «Энергия» сообщают о скором окончании монополии России в области космоса

В отчете сотрудников РКК «Энергия» за четвертый квартал прошлого года указано, что в скором времени Россия может потерять свою монополию в области космических запусков. Это случится на фоне реализации потенциала частных американских компаний.

В РКК «Энергия» сообщают о скором окончании монополии России в области космоса


Так в отчете указано, что в 2011 году Россия получила монопольные права на космические запуски, поскольку тогда NASA отказалось от использования системы Space Shuttle. Тем не менее, уже с 2012 года ситуация начала исправляться и на смену шаттлу пришли корабли Dragon и Cygnus. Таким образом, доля запусков корабля «Прогресс» к МКС заметно сократилась.

В следующем году к этому списку может прибавиться еще и два новых пилотируемых аппарата – Boeing Starliner и Space X Crew Dragon. Это значит, что США способно полностью отказаться от услуг российских кораблей при обслуживании МКС.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00
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