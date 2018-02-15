В РКК «Энергия» сообщают о скором окончании монополии России в области космоса

Так в отчете указано, что в 2011 году Россия получила монопольные права на космические запуски, поскольку тогда NASA отказалось от использования системы Space Shuttle. Тем не менее, уже с 2012 года ситуация начала исправляться и на смену шаттлу пришли корабли Dragon и Cygnus. Таким образом, доля запусков корабля «Прогресс» к МКС заметно сократилась.В следующем году к этому списку может прибавиться еще и два новых пилотируемых аппарата – Boeing Starliner и Space X Crew Dragon. Это значит, что США способно полностью отказаться от услуг российских кораблей при обслуживании МКС.