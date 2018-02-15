Микроскопический робот передвигается по воде и маслу кувырками

Микроробота нельзя брать руками, так как он слишком хрупкий и может сломаться, поэтому необходимо использовать пинцет. Вообще роботом μTUM назвать сложно, скорее это устройство, представляющее собой плоскую «гантель» из полимера. Концы данной «гантели» покрыты специальными магнитными наночастицами благодаря которым микроробот переваливается через «голову» и за счет этого катится.Такой способ передвижения позволяет устройство перемещаться по любым поверхностям и взбираться на склоны под углом даже 60 градусов. Ученые уверены, что благодаря такому устройству, в будущем будет обеспечиваться быстрая доставка лекарств в организм человека. Подобная разработка уже была создана, но микроробот μTUM является наиболее простым и дешевым способом перемещения лекарственных средств.