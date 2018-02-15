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Микроскопический робот передвигается по воде и маслу кувырками

Ученые из университета Пердью рассказали о крошечном микророботе μTUM. Его сложно разглядеть невооруженным взглядом, так как размер составляет 400х800 мкм, но это не мешает роботу свободно передвигаться в воде или масле и даже подниматься по склонам.

Микроробота нельзя брать руками, так как он слишком хрупкий и может сломаться, поэтому необходимо использовать пинцет. Вообще роботом μTUM назвать сложно, скорее это устройство, представляющее собой плоскую «гантель» из полимера. Концы данной «гантели» покрыты специальными магнитными наночастицами благодаря которым микроробот переваливается через «голову» и за счет этого катится.
Микроскопический робот передвигается по воде и маслу кувырками

Такой способ передвижения позволяет устройство перемещаться по любым поверхностям и взбираться на склоны под углом даже 60 градусов. Ученые уверены, что благодаря такому устройству, в будущем будет обеспечиваться быстрая доставка лекарств в организм человека. Подобная разработка уже была создана, но микроробот μTUM является наиболее простым и дешевым способом перемещения лекарственных средств.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 16:50
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