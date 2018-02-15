Екатерина Варнава отметила День влюбленных обнажённой фотосессией с возлюбленным

Варнава в рамках Instagram продемонстрировала поклонникам новое фото, на котором изображена стоя, прижавшись к любимому. Из одежды на влюбленных только небрежно накинутая белая простынь. Невзирая на отсутствие нижнего белья, публикация получилась не пошлой.В комментарии Екатерина написала, что четырнадцатое февраля не считает особым днём, но всё же для поклонников приготовила сюрприз. Пост знаменитости за шестнадцать часов собрал более 155 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 750 комментариев. Фолловеры оценили старания актрисы, отметив задумку Варнавы и «пятую точку» Мякинькова.