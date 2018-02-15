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Екатерина Варнава отметила День влюбленных обнажённой фотосессией с возлюбленным

Екатерина Варнава, являющаяся участницей юмористического шоу Comedy Woman, отметила День святого Валентина обнажённой фотосессией вместе со своим возлюбленным Константином Мякиньковым. Данную публикацию юмористка разместила в своём микроблоге Instagram.

Екатерина Варнава отметила День влюбленных обнажённой фотосессией с возлюбленным

Варнава в рамках Instagram продемонстрировала поклонникам новое фото, на котором изображена стоя, прижавшись к любимому. Из одежды на влюбленных только небрежно накинутая белая простынь. Невзирая на отсутствие нижнего белья, публикация получилась не пошлой.

В комментарии Екатерина написала, что четырнадцатое февраля не считает особым днём, но всё же для поклонников приготовила сюрприз. Пост знаменитости за шестнадцать часов собрал более 155 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 750 комментариев. Фолловеры оценили старания актрисы, отметив задумку Варнавы и «пятую точку» Мякинькова.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
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