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В День всех влюбленных Ольга Бузова занималась рекламой йогурта

Знаменитая ведущая Ольга Бузова, в День святого Валентина провели не с бойфрендом, а в компании рекламируемого продукта.

В День всех влюбленных Ольга Бузова занималась рекламой йогурта


Популярная исполнительница Ольга Бузова занимается многими делами: выступает, снимается в кино, является ведущей шоу, занимается рекламой различных товаров, а также шьет одежду, что приносит ей большие доходы. Недоброжелатели абсолютно не разделяют увлечения Ольги, а особенно то, что касается рекламы.

Недавняя публикация в интернете тоже подразумевала рекламный характер. Ольга сидела на кровати в миниатюрном халате черного цвета и пробовала йогурт. А в комментарии к этому посту написала, что ощущает нежность и даже практически любовь.

Подписчики моментально пришли к выводу, что даже в такой романтический праздник, как День всех влюбленных певица провела не в компании представителя сильной половины, а с товаром, который она рекламировала. Пользователи обратились к Бузовой перестать заниматься рекламой этого продукта, поскольку на просторах интернета его чересчур много и уже от этого тошно.

Также поклонники задались вопросом, куда пропал неизвестный мужчина, с которым у нее недавно были отношения. Они считают, если бы такой человек был, то в этот день не позволил бы ей заниматься рекламой. Также фанаты подчеркнули, что Ольга перегибает палку с этой работой, тем более, что получается у нее не очень убедительно.

Пользователей раздражает и ее исполнение рекламируемого продукта, поскольку она чересчур переигрывает. А ее внешний вид был очень откорректирован в фоторедакторе, что было очень заметно телезрителям.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:17
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