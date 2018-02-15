В День всех влюбленных Ольга Бузова занималась рекламой йогурта

Популярная исполнительница Ольга Бузова занимается многими делами: выступает, снимается в кино, является ведущей шоу, занимается рекламой различных товаров, а также шьет одежду, что приносит ей большие доходы. Недоброжелатели абсолютно не разделяют увлечения Ольги, а особенно то, что касается рекламы.Недавняя публикация в интернете тоже подразумевала рекламный характер. Ольга сидела на кровати в миниатюрном халате черного цвета и пробовала йогурт. А в комментарии к этому посту написала, что ощущает нежность и даже практически любовь.Подписчики моментально пришли к выводу, что даже в такой романтический праздник, как День всех влюбленных певица провела не в компании представителя сильной половины, а с товаром, который она рекламировала. Пользователи обратились к Бузовой перестать заниматься рекламой этого продукта, поскольку на просторах интернета его чересчур много и уже от этого тошно.Также поклонники задались вопросом, куда пропал неизвестный мужчина, с которым у нее недавно были отношения. Они считают, если бы такой человек был, то в этот день не позволил бы ей заниматься рекламой. Также фанаты подчеркнули, что Ольга перегибает палку с этой работой, тем более, что получается у нее не очень убедительно.Пользователей раздражает и ее исполнение рекламируемого продукта, поскольку она чересчур переигрывает. А ее внешний вид был очень откорректирован в фоторедакторе, что было очень заметно телезрителям.