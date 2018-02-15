Экспертами названы различия между смартфонами Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro

Основным различием между устройствами является отделение камеры и аппаратная основа. Стандартная версия осуществляет работу на чипсете типа Snapdragon 625 SoC. Xiaomi Redmi Note 5 Pro поставляют с более мощной новой версией Snapdragon 636. Версию Pro поставляют с ОП 6 ГБ. Redmi Note 5 имеет ОП на 4 ГБ. Xiaomi Redmi Note 5 поставляют с единственной основной 12-мегапиксельной камерой. Redmi Note 5 Pro обладает двойной камерой, состоящей из первичного датчика, как и в Redmi Note 5, а также дополнительного датчика на 5 Мп.Redmi Note 5 Pro обладает улучшенной передней камерой на 20 Мп. Прочие спецификации являются аналогичными, кроме цены. Xiaomi Redmi Note 5 расценивается в 155 долларов. Версия Pro расценивается в 218 долларов. Эксперты считают, что различия оправдывают цену. Следует покупать версию Pro для получения лучших результатов т лучших фотографий.