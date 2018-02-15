SpaceX построит еще одну плавучую платформу для посадки ускорителей
Американская компания SpaceX собирается построить еще одну плавающую автономную платформу, название которой будет «A Shortfall of Gravitas», то есть «Дефицит авторитета». Таким образом, беспилотную баржу будут использовать в паре с «Of Course I Still Love You» («Конечно, я все еще тебя люблю») для посадки двух боковых ускорителей ракеты-носителя Falcon Heavy.
Об этой новости Илон Маск поведал своим подписчикам в социальной сети Twitter. Это будет уже третья плавучая платформа, которой станет располагать компания SpaceX. Напомним, что еще одна баржа есть в Тихом океане и ее называют «Just Read The Instructions» («Просто прочитай инструкцию»). Эти прозвища берут из рассказов писателя-фантаста Иэна Бэнкса.
Вполне возможно, что американцы построят еще одну баржу для Тихого океана в поддержку беспилотному кораблю, который работает именно там. Пока что об этом нет никакой информации, но стоит отметить, что основная нагрузка все же ложится на аппараты, которые работают в Атлантическом океане, поскольку большая часть запусков ракет компании производится именно с мыса Канаверал.
Об этой новости Илон Маск поведал своим подписчикам в социальной сети Twitter. Это будет уже третья плавучая платформа, которой станет располагать компания SpaceX. Напомним, что еще одна баржа есть в Тихом океане и ее называют «Just Read The Instructions» («Просто прочитай инструкцию»). Эти прозвища берут из рассказов писателя-фантаста Иэна Бэнкса.
Вполне возможно, что американцы построят еще одну баржу для Тихого океана в поддержку беспилотному кораблю, который работает именно там. Пока что об этом нет никакой информации, но стоит отметить, что основная нагрузка все же ложится на аппараты, которые работают в Атлантическом океане, поскольку большая часть запусков ракет компании производится именно с мыса Канаверал.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:20