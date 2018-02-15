SpaceX построит еще одну плавучую платформу для посадки ускорителей

Об этой новости Илон Маск поведал своим подписчикам в социальной сети Twitter. Это будет уже третья плавучая платформа, которой станет располагать компания SpaceX. Напомним, что еще одна баржа есть в Тихом океане и ее называют «Just Read The Instructions» («Просто прочитай инструкцию»). Эти прозвища берут из рассказов писателя-фантаста Иэна Бэнкса.Вполне возможно, что американцы построят еще одну баржу для Тихого океана в поддержку беспилотному кораблю, который работает именно там. Пока что об этом нет никакой информации, но стоит отметить, что основная нагрузка все же ложится на аппараты, которые работают в Атлантическом океане, поскольку большая часть запусков ракет компании производится именно с мыса Канаверал.