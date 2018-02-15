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Ученые из США создали новый материал для солнечных элементов

Специалисты из Университета Небраски и Брауна разработали новый материал, который позволит производить бессвинцовые перовскитовые солнечные элементы. Отмечается, что в основе материала лежит титан.

Ученые из США создали новый материал для солнечных элементов


Стоит отметить, что до сегодняшнего дня инженеры пытались избавиться в перовскитовых конструкциях от свинца, который является токсичным и не таким стабильным как следовало бы. Таким образом, на смену ему в массовом производстве тонких фотоэлементов может прийти титан, свойства которого можно настраивать под свои нужды. Также в этом плане хороши такие компоненты как бром, йод или цезий.

Титан как солнечный элемент по некоторым характеристикам лучше некоторых бессвинцовых аналогов. К примеру, он устойчив к появлению ржавчины под воздействием открытой среды, а также обладает большей энергетической щелью, которая пропускает даже низкоэнергетические фотоны. Исследователи отмечают у титана высокий показатель напряжения разомкнутой цепи – выше одного вольта. Это один из главных показателей для оценки компонента.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:00
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