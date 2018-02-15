Ученые из США создали новый материал для солнечных элементов

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня инженеры пытались избавиться в перовскитовых конструкциях от свинца, который является токсичным и не таким стабильным как следовало бы. Таким образом, на смену ему в массовом производстве тонких фотоэлементов может прийти титан, свойства которого можно настраивать под свои нужды. Также в этом плане хороши такие компоненты как бром, йод или цезий.Титан как солнечный элемент по некоторым характеристикам лучше некоторых бессвинцовых аналогов. К примеру, он устойчив к появлению ржавчины под воздействием открытой среды, а также обладает большей энергетической щелью, которая пропускает даже низкоэнергетические фотоны. Исследователи отмечают у титана высокий показатель напряжения разомкнутой цепи – выше одного вольта. Это один из главных показателей для оценки компонента.