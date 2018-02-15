Ученые: Мужчины чаще женщин страдают от кожных инфекций после тренировок

Авторы исследования отмечают, что именно мужчины мало уделают внимания типу одежды, в которой они занимаются спортом, что иногда препятствует выходу излишней влаги и нормальному воздухообмену. Кроме того, повышенное потоотделение, сопровождающее чаще всего именно мужчин, позволяет различным бактериям и грибкам размножаться, а отсутствие душа после тренировки только усугубляет процесс, позволяя инфекции свободно распространяться.Чаще всего любителей спорта беспокоят грибковые высыпания, которые приносят с собой зуд и шелушение. Дерматологи советуют всем посетителям спортивного зала регулярно менять одежду и принимать душ.