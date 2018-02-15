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На трассе протестировали седан Hyundai Sonata 2018 года

Экспертами авторитетного автомобильного издания проведён тест-драйв на автодорогах обновленной версии седана Hyundai Sonata текущего модельного года

На трассе протестировали седан Hyundai Sonata 2018 года

Специалистами отмечается, что авто получило более привлекательный дизайн, обрело плавность движений при езде. Hyundai Sonata текущего года изменили в дизайне. В авто появились задние фонари, новый багажник с большим логотипом Hyundai, переработанный бампер, шестиугольная решетка Hyundai, окружённая дневными светодиодными ходовыми огнями, которые установлены в глубоких корпусах.

В седане салон выполнили из качественных материалов. Производитель в этот раз порадует сенсорным дисплеем, улучшенной панелью приборов, практичностью в использовании. Авто на дорогах хорошо разгоняется, показывая плавность движений по неровным поверхностям, высокую производительность во время разгона. Hyundai Sonata может стать лучшим представителем своего сегмента в текущем году.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:50
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