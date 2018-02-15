На трассе протестировали седан Hyundai Sonata 2018 года

Специалистами отмечается, что авто получило более привлекательный дизайн, обрело плавность движений при езде. Hyundai Sonata текущего года изменили в дизайне. В авто появились задние фонари, новый багажник с большим логотипом Hyundai, переработанный бампер, шестиугольная решетка Hyundai, окружённая дневными светодиодными ходовыми огнями, которые установлены в глубоких корпусах.В седане салон выполнили из качественных материалов. Производитель в этот раз порадует сенсорным дисплеем, улучшенной панелью приборов, практичностью в использовании. Авто на дорогах хорошо разгоняется, показывая плавность движений по неровным поверхностям, высокую производительность во время разгона. Hyundai Sonata может стать лучшим представителем своего сегмента в текущем году.