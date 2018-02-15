Компания Hyundai испытывает новый 350-сильный двигатель
Компания Hyundai начала испытывать новый двигатель, который предназначен для автомобилей премиум-класса Genesis и для спортивных моделей. Инновационный силовой агрегат от Hyundai способен генерировать до 350 лошадиных сил.
Специалисты компании Hyundai разработали новый силовой агрегат из семейства Theta III, оснащённый системой прямого впрыска топлива. Четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра можно будет устанавливать на машину с любым приводом и даже на среднемоторные спорткары.
Новый силовой агрегат производительностью 300 лошадиных сил получит автомобиль Genesis G80, который готовят к презентации. Позднее данный двигатель будет устанавливаться на среднемоторных автомобилях Hyundai.
Новый мотор специалисты уже протестировали в различных версиях. Предполагается, что данный силовой агрегат заменит 2,0-литровый турбодвигатель, которым комплектуются Hyundai Santa Fe и KIA Sorento.
Специалисты компании Hyundai разработали новый силовой агрегат из семейства Theta III, оснащённый системой прямого впрыска топлива. Четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра можно будет устанавливать на машину с любым приводом и даже на среднемоторные спорткары.
Новый силовой агрегат производительностью 300 лошадиных сил получит автомобиль Genesis G80, который готовят к презентации. Позднее данный двигатель будет устанавливаться на среднемоторных автомобилях Hyundai.
Новый мотор специалисты уже протестировали в различных версиях. Предполагается, что данный силовой агрегат заменит 2,0-литровый турбодвигатель, которым комплектуются Hyundai Santa Fe и KIA Sorento.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:30