Компания Hyundai испытывает новый 350-сильный двигатель

Специалисты компании Hyundai разработали новый силовой агрегат из семейства Theta III, оснащённый системой прямого впрыска топлива. Четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра можно будет устанавливать на машину с любым приводом и даже на среднемоторные спорткары.Новый силовой агрегат производительностью 300 лошадиных сил получит автомобиль Genesis G80, который готовят к презентации. Позднее данный двигатель будет устанавливаться на среднемоторных автомобилях Hyundai.Новый мотор специалисты уже протестировали в различных версиях. Предполагается, что данный силовой агрегат заменит 2,0-литровый турбодвигатель, которым комплектуются Hyundai Santa Fe и KIA Sorento.