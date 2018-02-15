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Компания Hyundai испытывает новый 350-сильный двигатель

Компания Hyundai начала испытывать новый двигатель, который предназначен для автомобилей премиум-класса Genesis и для спортивных моделей. Инновационный силовой агрегат от Hyundai способен генерировать до 350 лошадиных сил.

Компания Hyundai испытывает новый 350-сильный двигатель


Специалисты компании Hyundai разработали новый силовой агрегат из семейства Theta III, оснащённый системой прямого впрыска топлива. Четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра можно будет устанавливать на машину с любым приводом и даже на среднемоторные спорткары.

Новый силовой агрегат производительностью 300 лошадиных сил получит автомобиль Genesis G80, который готовят к презентации. Позднее данный двигатель будет устанавливаться на среднемоторных автомобилях Hyundai.

Новый мотор специалисты уже протестировали в различных версиях. Предполагается, что данный силовой агрегат заменит 2,0-литровый турбодвигатель, которым комплектуются Hyundai Santa Fe и KIA Sorento.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:30
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