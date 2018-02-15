BMW построит в Калининградской области автозавод полного цикла

Изначально рассматривали постройку завода в Санкт-Петербурге, Калужской обл., Московской обл., либо Калининградской обл. Денис Мантуров, являющийся министром промышленности и торговли, отметил, что проект по производству авто BMW реализуют в рамках специнвестконтракта. В настоящее время сборку машин баварской компании осуществляют в Калининграде в рамках предприятия «Автотор». Ситуация вскоре изменится, так как на собственном заводе компании сборка авто осуществляться будет по полному циклу.Между тем власти Калининградской обл. рассчитывают, что появление данного автозавода позволит Калининграду выйти на прочие современные автомобильные рынки. Согласно предположениям, авто собранные в Калининградской обл. отправят на североамериканский, европейский рынок, а также в ближневосточные государства.