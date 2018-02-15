АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

BMW построит в Калининградской области автозавод полного цикла

Известный автобренд BMW планирует на территории Калининградской области построить свой очередной автозавод.

BMW построит в Калининградской области автозавод полного цикла

Изначально рассматривали постройку завода в Санкт-Петербурге, Калужской обл., Московской обл., либо Калининградской обл. Денис Мантуров, являющийся министром промышленности и торговли, отметил, что проект по производству авто BMW реализуют в рамках специнвестконтракта. В настоящее время сборку машин баварской компании осуществляют в Калининграде в рамках предприятия «Автотор». Ситуация вскоре изменится, так как на собственном заводе компании сборка авто осуществляться будет по полному циклу.

Между тем власти Калининградской обл. рассчитывают, что появление данного автозавода позволит Калининграду выйти на прочие современные автомобильные рынки. Согласно предположениям, авто собранные в Калининградской обл. отправят на североамериканский, европейский рынок, а также в ближневосточные государства.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
30% корпоративных продаж авто приходится на Москву
Фанаты уверены, что Алёна Водонаева беременна
В РКК «Энергия» сообщают о скором окончании
Скандалистка Ольга Рапунцель покинула «Дом-2» и
Микроскопический робот передвигается по воде и
Екатерина Варнава отметила День влюбленных
Экспертами названы различия между смартфонами
SpaceX построит еще одну плавучую платформу для
Ученые: Мужчины чаще женщин страдают от кожных
Нелли Ермолаева рассказала, что предчувствовала
Ученые из США создали новый материал для
На трассе протестировали седан Hyundai Sonata
Анастасия Квитко поздравила фанатов с днем
Компания Hyundai испытывает новый 350-сильный
Оказалось, что у Ксении Бородиной давно фамилия
BMW построит в Калининградской области автозавод
Ученые создали действенный препарат для
Компания Citroen представила новое поколение
NASA планирует отказаться от мегателескопа WFIRST
Hyundai начал испытания нового 350-сильного мотора
Пользователи считают, что Ольга Бузова стала
Фанаты поняли, что Ксения Бородина намекает на
В Тюмени при помощи ЭКО в 2017 году на свет
Минздрав разработал проект по поддержке «трезвых»
В День всех влюбленных Ольга Бузова занималась
Анонсирован ТОП-10 самых продаваемых корейских
Ученые: Йогурты полезны для сердца и сосудов
Ученые: Целостность голубого пятна головного
Певица Слава порадовала липчан «страстным»
Nissan Qashqai подорожал на 31 000 рублей
Просмотреть все новости