Бейонсе публично приревновала Джей Зи к популярной киноактрисе

Американская киноактриса Тиффани Хаддиш поделилась забавным эпизодом, который произошел на мероприятии, устроенном после концерта Джей Зи. Во время того, когда его возлюбленная Бейонсе покинула зал, одна популярная киноактриса (имя которой предпочли скрыть), начала заигрывать с исполнителем.Девушка вела себя кокетливо, мило улыбалась и становилась в соблазнительные позы, а в какой-то момент как бы нечаянно коснулась груди рэпера. Именно в это мгновение возвратилась Бейонсе. Она была очень возмущена, что заигрывают с ее супругом и кинулась в бой. Бейонсе попросила удалиться от ее мужа, но поскольку внешний вид звезды был очень гневный, то девушка немедленно скрылась с глаз.Знаменитости состоят в отношения более десяти лет. Какое-то время их союз считался идеальным, а в 2016 году стали поговаривать о разладе в их отношениях. К такому выводу пришли после появления нового альбома, в котором шла речь о предательстве и изменах. Поэтому все думали, что пара разойдется. А летом ушедшего года у супругов появились на свет близнецы.