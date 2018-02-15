Компания Citroen представила новое поколение фургона Berlingo

Новое поколение Citroen Berlingo построено на переднеприводном шасси EMP2. На рынке автомобиль будет предложен в двух модификациях M и XL. Длина модификации М составляет 4,4 метра, а длина модификации XL — 4,75 метра. Также данные модели будут отличаться вместительностью салона — одна рассчитана на 5 мест, а вторая на 7 мест. У автомобиля имеется панорамная крыша и консоль на потолке для хранения мелочей.Внешний дизайн Citroen Berlingo выполнен в стиле современных паркетников бренда. В салоне автомобиля появятся программы персонализации, а в оснащение входит мультимедийный комплекс, современные системы безопасности, беспроводная зарядка и много других опций.В моторную гамму нового автомобиля входят бензиновые двигатели производительностью 110 и 130 лошадиных сил и дизельные агрегаты мощностью 75, 100 и 130 «лошадей».