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В Тюмени при помощи ЭКО в 2017 году на свет появились 266 детей

В 2017 году в Тюменском регионе на свет появились 266 детей благодаря ЭКО. По полисам обязательного медстрахования экстракорпоральное оплодотворение прошли 800 семейных пар. Треть из них обрели желанных и долгожданных малышей. На 2018 год по полису обязательного медстрахования уже запланировано провести 1360 лечебных курса, которые включают в себя применение вспомогательных репродуктивных технологий.

В Тюмени при помощи ЭКО в 2017 году на свет появились 266 детей


Сообщение об этом поступило от Инны Куликовой, директора департамента здравоохранения Тюменской области, на пресс-конференции. Руководитель обратила внимание на то, что в данной области естественный прирост населения сохраняется. В прошедшем году на свет появились 21 325 малышей, а коэффициент рождаемости в 2017 году составил 14,4 на 1000 населения.

Сообщается также, что сократилось количество абортов. В минувшем году, пройдя консультацию у медика, 977 женщин решили сохранить текущую беременность.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:30
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