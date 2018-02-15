В Тюмени при помощи ЭКО в 2017 году на свет появились 266 детей

Сообщение об этом поступило от Инны Куликовой, директора департамента здравоохранения Тюменской области, на пресс-конференции. Руководитель обратила внимание на то, что в данной области естественный прирост населения сохраняется. В прошедшем году на свет появились 21 325 малышей, а коэффициент рождаемости в 2017 году составил 14,4 на 1000 населения.Сообщается также, что сократилось количество абортов. В минувшем году, пройдя консультацию у медика, 977 женщин решили сохранить текущую беременность.