Hyundai начал испытания нового 350-сильного мотора

Инновационная силовая установка способна выдавать до 350 л.с. Специалисты Hyundai разработали новый 2,5-литровый силовой агрегат семейства Theta III. Четырехцилиндровый мотор будут устанавливать на машины с любым приводом на среднемоторные спорткары. Двигатель имеет систему прямого впрыска топлива. Новинка на 300 л.с. будет установлена на готовящийся к презентации Genesis G80. Поздней этот мотор получат среднемоторные автомобили Hyundai. По словам специалистов, вторым двигатель получит версия RM16 N. Рабочий объем при этом уменьшится до 2,3 литра.Новую силовую установку тестировали уже в различных версиях. Согласно ожиданиям новинка заменит двухлитровый турбодвигатель от KIA Sorento и Hyundai Santa Fe. Двигатель поздней модифицируют, а также добавят гибридные детали.