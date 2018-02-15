Российские рыбаки просят Владимира Путина помочь отрасли
26 февраля Центр международной торговли примет VI Всероссийский съезд рыбопромышленников. Это мероприятие станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития отечественного рыбохозяйственного комплекса. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».
Отмечается, что, предваряя это событие, руководители ведущих отечественных рыбодобывающих предприятий написали открытое обращение на имя Владимира Путина. В нем они попросили его поспособствовать сохранению базового принципа на квоты на вылов рыбы и морепродуктов в текущем году.
Промышленники опасаются возвращения «смутных времен», когда в начале «нулевых» в рыбной отрасли РФ наступил застой. Добыча водных биологических ресурсов находилась на катастрофически низком уровне, а внутренний рынок заполонила импортная продукция.
По словам составителей обращения, необходимо воспрепятствовать возвращению «квотных аукционов». Они рассчитывают, что Владимир Путин будет и в дальнейшем способствовать оздоровлению российской рыбной отрасли.
Отмечается, что, предваряя это событие, руководители ведущих отечественных рыбодобывающих предприятий написали открытое обращение на имя Владимира Путина. В нем они попросили его поспособствовать сохранению базового принципа на квоты на вылов рыбы и морепродуктов в текущем году.
Промышленники опасаются возвращения «смутных времен», когда в начале «нулевых» в рыбной отрасли РФ наступил застой. Добыча водных биологических ресурсов находилась на катастрофически низком уровне, а внутренний рынок заполонила импортная продукция.
По словам составителей обращения, необходимо воспрепятствовать возвращению «квотных аукционов». Они рассчитывают, что Владимир Путин будет и в дальнейшем способствовать оздоровлению российской рыбной отрасли.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:33