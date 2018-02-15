Российские рыбаки просят Владимира Путина помочь отрасли

Отмечается, что, предваряя это событие, руководители ведущих отечественных рыбодобывающих предприятий написали открытое обращение на имя Владимира Путина. В нем они попросили его поспособствовать сохранению базового принципа на квоты на вылов рыбы и морепродуктов в текущем году.Промышленники опасаются возвращения «смутных времен», когда в начале «нулевых» в рыбной отрасли РФ наступил застой. Добыча водных биологических ресурсов находилась на катастрофически низком уровне, а внутренний рынок заполонила импортная продукция.По словам составителей обращения, необходимо воспрепятствовать возвращению «квотных аукционов». Они рассчитывают, что Владимир Путин будет и в дальнейшем способствовать оздоровлению российской рыбной отрасли.