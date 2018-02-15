Рита Дакота рассказала пользователям о самом худшем дне в ее жизни
Рита Дакота поделилась с фанатами, о самом ужасном дне, проведенном на Бали.
Осенью прошлого года у Риты Дакоты появилась на свет дочка Мия. А в начале этого года возлюбленные вместе с ребенком отправились на Бали. Уже традиционно каждый год знаменитости приезжают на несколько месяцев на остров. А в доказательство этому артисты систематически публикуют фотоотчеты своего отдыха.
Но жизнь на Бали не всегда такая райская, которую себе представляешь. Рита на днях откровенно призналась фанатам, какой ужас ей довелось пережить. Как-то она осталась на вилле с дочкой, а супруг и родственники отправились на горячие источники. Возле их дома собрались сжигать рисовые плантации, поэтому вся вилла была охвачена дымом.
Чтобы немного облегчить свое состояние артистка отправилась в ванную комнату, в которой не было окон, и провела там долгое время. Мия все время плакала, поэтому Рита держала ее на руках. Помочь было некому. Рита призналась, что ей было очень одиноко, и она чувствовала себя беспомощной. Несмотря на случившееся, с ребенком все хорошо.
Самочувствие Дакоты немного хуже, поскольку она надышалась дымом. В связи с такими событиями семейство решило перебраться в другое место.
Осенью прошлого года у Риты Дакоты появилась на свет дочка Мия. А в начале этого года возлюбленные вместе с ребенком отправились на Бали. Уже традиционно каждый год знаменитости приезжают на несколько месяцев на остров. А в доказательство этому артисты систематически публикуют фотоотчеты своего отдыха.
Но жизнь на Бали не всегда такая райская, которую себе представляешь. Рита на днях откровенно призналась фанатам, какой ужас ей довелось пережить. Как-то она осталась на вилле с дочкой, а супруг и родственники отправились на горячие источники. Возле их дома собрались сжигать рисовые плантации, поэтому вся вилла была охвачена дымом.
Чтобы немного облегчить свое состояние артистка отправилась в ванную комнату, в которой не было окон, и провела там долгое время. Мия все время плакала, поэтому Рита держала ее на руках. Помочь было некому. Рита призналась, что ей было очень одиноко, и она чувствовала себя беспомощной. Несмотря на случившееся, с ребенком все хорошо.
Самочувствие Дакоты немного хуже, поскольку она надышалась дымом. В связи с такими событиями семейство решило перебраться в другое место.