Рита Дакота рассказала пользователям о самом худшем дне в ее жизни

Осенью прошлого года у Риты Дакоты появилась на свет дочка Мия. А в начале этого года возлюбленные вместе с ребенком отправились на Бали. Уже традиционно каждый год знаменитости приезжают на несколько месяцев на остров. А в доказательство этому артисты систематически публикуют фотоотчеты своего отдыха.Но жизнь на Бали не всегда такая райская, которую себе представляешь. Рита на днях откровенно призналась фанатам, какой ужас ей довелось пережить. Как-то она осталась на вилле с дочкой, а супруг и родственники отправились на горячие источники. Возле их дома собрались сжигать рисовые плантации, поэтому вся вилла была охвачена дымом.Чтобы немного облегчить свое состояние артистка отправилась в ванную комнату, в которой не было окон, и провела там долгое время. Мия все время плакала, поэтому Рита держала ее на руках. Помочь было некому. Рита призналась, что ей было очень одиноко, и она чувствовала себя беспомощной. Несмотря на случившееся, с ребенком все хорошо.Самочувствие Дакоты немного хуже, поскольку она надышалась дымом. В связи с такими событиями семейство решило перебраться в другое место.