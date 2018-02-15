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Минздрав разработал проект по поддержке «трезвых» деревень

Минздрав разработал проект по поддержке «трезвых» деревень в соответствии с обновленной версией стратегии ЗОЖ. В сам проект включена программа, направленная на сокращение смертности граждан РФ от неинфекционных заболеваний.

Минздрав разработал проект по поддержке «трезвых» деревень


Согласно данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), основной причиной смертности во всем мире, в том числе и в России, являются заболевания неинфекционного характера. На первом месте, среди общего числа болезней, находятся сердечно-сосудистые. Далее дополняют список онкологические заболевания, хронические болезни дыхательных органов, а также сахарный диабет. Для того, чтобы сократить бремя этих заболеваний, Министерство Здравоохранения РФ разработало проект по поддержке «движения здоровых городов, районов, а также поселков, в том числе движения трезвых деревень», в соответствии с обновленной стратегией ЗОЖ.

Обновленная стратегия ЗОЖ включает в себя: продолжение, а также расширение мер, сокращающих потребление табака, электронных сигарет, запрет рекламы и спонсорства данных продуктов. В ведомстве также предусмотрели усиление ответственности за продажу дистанционно, как алкогольной продукции, так и табачной, а также запрет дистанционной продажи дешевой спиртосодержащей продукции.

В Минздраве России разработали проект ЗОЖ до 2025 года, который направлен на сокращение смертности россиян от неинфекционных заболеваний на 25 %.

В ведомстве предполагают, что результат реализации приведет к тому, что уже в 2019 году часть граждан, соблюдающих здоровый образ жизни, достигнет 45 %, а уже к 2025 году – 60 %. В число россиян, активно занимающихся спортом, войдет 38 % населения страны в 2019 году. В течение же последующих шести лет процент приверженцев спорта достигнет 45 %.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 14:20
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