Минздрав разработал проект по поддержке «трезвых» деревень

Согласно данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), основной причиной смертности во всем мире, в том числе и в России, являются заболевания неинфекционного характера. На первом месте, среди общего числа болезней, находятся сердечно-сосудистые. Далее дополняют список онкологические заболевания, хронические болезни дыхательных органов, а также сахарный диабет. Для того, чтобы сократить бремя этих заболеваний, Министерство Здравоохранения РФ разработало проект по поддержке «движения здоровых городов, районов, а также поселков, в том числе движения трезвых деревень», в соответствии с обновленной стратегией ЗОЖ.Обновленная стратегия ЗОЖ включает в себя: продолжение, а также расширение мер, сокращающих потребление табака, электронных сигарет, запрет рекламы и спонсорства данных продуктов. В ведомстве также предусмотрели усиление ответственности за продажу дистанционно, как алкогольной продукции, так и табачной, а также запрет дистанционной продажи дешевой спиртосодержащей продукции.В Минздраве России разработали проект ЗОЖ до 2025 года, который направлен на сокращение смертности россиян от неинфекционных заболеваний на 25 %.В ведомстве предполагают, что результат реализации приведет к тому, что уже в 2019 году часть граждан, соблюдающих здоровый образ жизни, достигнет 45 %, а уже к 2025 году – 60 %. В число россиян, активно занимающихся спортом, войдет 38 % населения страны в 2019 году. В течение же последующих шести лет процент приверженцев спорта достигнет 45 %.