Анонсирован ТОП-10 самых продаваемых корейских авто в России

В данном случае лидером по объемам продаж среди них стала версия KIA Rio. Следует заметить, что на их долю пришлось около 25% всего российского авторынка. За прошедший год этих авто раскупили в количестве 96 960 единиц. Это в годовом пересчете соответствует приросту в 10,3 процента. На 2 и 3 месте оказались версии Hyundai Solaris, а также Creta, реализованные в количестве 68 600 и 55 300 авто.На четвертом месте находится KIA Sportage, распроданный в прошлом году в количестве 24 600 экземпляров. ТОП-5 замыкает KIA cee’d c показателем реализаций в 15 200 авто. В ТОП-10 также вошли версии KIA Optima и Hyundai Tucson. Далее следуют KIA Soul и Hyundai Santa Fe. Замыкает рейтинг KIA Cerato.