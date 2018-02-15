Певица Слава порадовала липчан «страстным» концертом

В «День влюбленных», 14 февраля, известная российская певица Слава порадовала липчан своим выступлением в областном центре культуры, народного творчества и кино. После ее выступления социальные сети заполнили восторженные отзывы благодарных поклонников.Артистка порадовала публику не только любимыми хитами, но также новыми песнями, в число которых вошли дуэты, однако не со сценическими партнерами, а видео с их участием.Зрители отметили, что сама исполнительница была великолепна и потрясающа, а ее концерт в целом фееричным, эпизодами – эпатажным, и даже временами – взрывоопасным, однако по-прежнему тонким и чувственным. При этом некоторые поклонники обратили внимание на позитивную энергетику, а также харизму Славы.Сама певица поблагодарила липчан за теплый прием и пожелала всем любви и счастья в «День всех влюбленных».