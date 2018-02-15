АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

Певица Слава порадовала липчан «страстным» концертом

Известная российская певица Слава порадовала жителей Липецка «страстным» концертом. За вечер «полный страсти и огня» многочисленные поклонники поблагодарили звезду эстрады в социальных сетях.

Певица Слава порадовала липчан «страстным» концертом


В «День влюбленных», 14 февраля, известная российская певица Слава порадовала липчан своим выступлением в областном центре культуры, народного творчества и кино. После ее выступления социальные сети заполнили восторженные отзывы благодарных поклонников.
Артистка порадовала публику не только любимыми хитами, но также новыми песнями, в число которых вошли дуэты, однако не со сценическими партнерами, а видео с их участием.

Зрители отметили, что сама исполнительница была великолепна и потрясающа, а ее концерт в целом фееричным, эпизодами – эпатажным, и даже временами – взрывоопасным, однако по-прежнему тонким и чувственным. При этом некоторые поклонники обратили внимание на позитивную энергетику, а также харизму Славы.

Сама певица поблагодарила липчан за теплый прием и пожелала всем любви и счастья в «День всех влюбленных».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
30% корпоративных продаж авто приходится на Москву
Фанаты уверены, что Алёна Водонаева беременна
В РКК «Энергия» сообщают о скором окончании
Скандалистка Ольга Рапунцель покинула «Дом-2» и
Микроскопический робот передвигается по воде и
Екатерина Варнава отметила День влюбленных
Экспертами названы различия между смартфонами
SpaceX построит еще одну плавучую платформу для
Ученые: Мужчины чаще женщин страдают от кожных
Нелли Ермолаева рассказала, что предчувствовала
Ученые из США создали новый материал для
На трассе протестировали седан Hyundai Sonata
Анастасия Квитко поздравила фанатов с днем
Компания Hyundai испытывает новый 350-сильный
Оказалось, что у Ксении Бородиной давно фамилия
BMW построит в Калининградской области автозавод
Ученые создали действенный препарат для
Компания Citroen представила новое поколение
NASA планирует отказаться от мегателескопа WFIRST
Hyundai начал испытания нового 350-сильного мотора
Пользователи считают, что Ольга Бузова стала
Фанаты поняли, что Ксения Бородина намекает на
В Тюмени при помощи ЭКО в 2017 году на свет
Минздрав разработал проект по поддержке «трезвых»
В День всех влюбленных Ольга Бузова занималась
Анонсирован ТОП-10 самых продаваемых корейских
Ученые: Йогурты полезны для сердца и сосудов
Ученые: Целостность голубого пятна головного
Певица Слава порадовала липчан «страстным»
Nissan Qashqai подорожал на 31 000 рублей
Просмотреть все новости