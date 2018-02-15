Алена Водонаева стала похожа на Милу Йовович

На своей личной страничке Алена опубликовала фотоснимок, который мгновенно привлек внимание преданных поклонников. На этом фото Водонаева как две капли воды похожа на киноактрису Милу Йовович.Бывшая участница «Дома-2» не перестает вызывать интерес у своих фанатов и поддерживает с ними близкий контакт. На недавнем снимке, который появился в Instagram, девушка предстала перед зрителями в непредсказуемом образе.На фото Водонаева красуется в ярком парике фиолетового цвета, а из одежды было надето прозрачное боди в горошек, а завершает задуманный образ ярко накрашенные губы цвета фуксии.Подписывать публикацию Алена не стала, зато фанаты осыпали ее множественными комментариями. В целом новый образ большинству пользователей пришелся по душе.