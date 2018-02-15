АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 71.23 USD 57.59
Курс валют на 15.02.2018

Алена Водонаева стала похожа на Милу Йовович

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева стала безумно напоминать голливудскую киноактрису Милу Йовович.

Алена Водонаева стала похожа на Милу Йовович


На своей личной страничке Алена опубликовала фотоснимок, который мгновенно привлек внимание преданных поклонников. На этом фото Водонаева как две капли воды похожа на киноактрису Милу Йовович.

Бывшая участница «Дома-2» не перестает вызывать интерес у своих фанатов и поддерживает с ними близкий контакт. На недавнем снимке, который появился в Instagram, девушка предстала перед зрителями в непредсказуемом образе.

На фото Водонаева красуется в ярком парике фиолетового цвета, а из одежды было надето прозрачное боди в горошек, а завершает задуманный образ ярко накрашенные губы цвета фуксии.

Подписывать публикацию Алена не стала, зато фанаты осыпали ее множественными комментариями. В целом новый образ большинству пользователей пришелся по душе.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:34
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
30% корпоративных продаж авто приходится на Москву
Фанаты уверены, что Алёна Водонаева беременна
В РКК «Энергия» сообщают о скором окончании
Скандалистка Ольга Рапунцель покинула «Дом-2» и
Микроскопический робот передвигается по воде и
Екатерина Варнава отметила День влюбленных
Экспертами названы различия между смартфонами
SpaceX построит еще одну плавучую платформу для
Ученые: Мужчины чаще женщин страдают от кожных
Нелли Ермолаева рассказала, что предчувствовала
Ученые из США создали новый материал для
На трассе протестировали седан Hyundai Sonata
Анастасия Квитко поздравила фанатов с днем
Компания Hyundai испытывает новый 350-сильный
Оказалось, что у Ксении Бородиной давно фамилия
BMW построит в Калининградской области автозавод
Ученые создали действенный препарат для
Компания Citroen представила новое поколение
NASA планирует отказаться от мегателескопа WFIRST
Hyundai начал испытания нового 350-сильного мотора
Пользователи считают, что Ольга Бузова стала
Фанаты поняли, что Ксения Бородина намекает на
В Тюмени при помощи ЭКО в 2017 году на свет
Минздрав разработал проект по поддержке «трезвых»
В День всех влюбленных Ольга Бузова занималась
Анонсирован ТОП-10 самых продаваемых корейских
Ученые: Йогурты полезны для сердца и сосудов
Ученые: Целостность голубого пятна головного
Певица Слава порадовала липчан «страстным»
Nissan Qashqai подорожал на 31 000 рублей
Просмотреть все новости