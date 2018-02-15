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Алексей Кудрин предложил разрешить быть бизнесменом с 14 лет

Руководитель ЦСИ Алексей Кудрин предложил разрешить открывать свое дело с 14 летнего возраста. По его мнению это поможет преодолеть отставание России от развитых государств. С этим согласна специалист в области блокчейна и криптовалют Светлана Лобарева, назвавшая это предложение перспективным для экономики страны.

Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок считает, что уже с 14 лет государство может разрешить заниматься бизнесом. Особенно это актуально становится с введением блокчейна и криптовалют, когда становится возможным заниматься бизнесом в любой точке мира или не выходя из дома. Это мнение высказала российский эксперт рынка криптовалют Светлана Лобарева из business.bitclubproject.com сославшись на мировой опыт.

Алексей Кудрин предложил разрешить быть бизнесменом с 14 лет


Далее Кудрин заявил: "Предпринимательству необходимо учить со школьной скамьи". Он это сказал на Дне молодежного предпринимательства на Российском инвестфоруме в Сочи. По его данным, только 2,3% россиян хотят открыть свое предприятие и производить товары или предоставлять услуги. Тогда как в Европе и США этот показатель достигает 10%, подтвердила высказывание эксперта высшего ранга Светлана Лобарева, эксперт рынка криптовалюты. Если это предложение получит законодательную поддержку в Госдуме, то результат станет известным не ранее чем через пару лет, считают ведущие бизнесмены-участники форума.
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:40
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