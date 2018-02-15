Toyota Camry новой генерации появится в РФ весной 2018 года

Базовая версия Toyota Camry получит мотор как в модели текущей генерации – двухлитровый 6AR-FSE на FSE 150 л.с., автоматическую 6-диапазонную КПП. Также в авто установят 2,5-литровый двигатель 2AR-FE на 181 л.с., модернизированный 3,5-литровый мотор на 249 л.с., с которым будет работать 8-скоростная АКПП. Все комплектации нового авто в РФ предлагают полностью со светодиодной оптикой, климат-контролем, десятью подушками безопасности, штатной аудиосистемой, системой помощи при парковке и т.д.Топовая версия получит фирменный продвинутый комплекс систем безопасности типа Safety Sense P: система автоматического предотвращения столкновений, адаптивный круиз. Стоимость нового авто Toyota Camry для РФ пока не объявлена.