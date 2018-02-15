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Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с супругом и написала о своих чувствах

Мария Кожевникова выложила редкий совместный фотоснимок с супругом и трогательно написала ему о своих чувствах в День всех влюбленных.

Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с супругом и написала о своих чувствах


Мария Кожевникова очень редко публикует совместные фотоснимки со своим супругом, поскольку он непубличный человек и отдает предпочтение оставаться за кадром. Но сегодняшний праздничный день стал исключением, и Мария порадовала поклонников снимком со своим мужем.

14 февраля большинство людей празднуют День всех влюбленных, Кожевникова тоже не стала исключением и поздравила своего возлюбленного с Днем святого Валентина. Киноактриса и мама троих детей написала трогательный пост, который адресовала своему супругу.

Она поведала, что муж плохо относится к публичности, но она уверена, что эти слова он обязательно прочитает и на лице появится улыбка. Артистка написала о своих чувствах, поблагодарила за встречу с ним и теперь она наверняка знает, что целиком и полностью может на него положится, а он в свою очередь обязательно ее во всем поддержит. А в завершении назвала его самым лучшим мужчиной.

Преданные поклонники очень порадовались за эту гармоничную пару и присоединились к поздравлениям, пожелав им вечной любви и бесконечного счастья.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:16
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