Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с супругом и написала о своих чувствах

Мария Кожевникова очень редко публикует совместные фотоснимки со своим супругом, поскольку он непубличный человек и отдает предпочтение оставаться за кадром. Но сегодняшний праздничный день стал исключением, и Мария порадовала поклонников снимком со своим мужем.14 февраля большинство людей празднуют День всех влюбленных, Кожевникова тоже не стала исключением и поздравила своего возлюбленного с Днем святого Валентина. Киноактриса и мама троих детей написала трогательный пост, который адресовала своему супругу.Она поведала, что муж плохо относится к публичности, но она уверена, что эти слова он обязательно прочитает и на лице появится улыбка. Артистка написала о своих чувствах, поблагодарила за встречу с ним и теперь она наверняка знает, что целиком и полностью может на него положится, а он в свою очередь обязательно ее во всем поддержит. А в завершении назвала его самым лучшим мужчиной.Преданные поклонники очень порадовались за эту гармоничную пару и присоединились к поздравлениям, пожелав им вечной любви и бесконечного счастья.