Анатолий Цой развеял слухи об интимных отношениях с Анной Седоковой

Фанаты Анатолия Цоя и Анны Седоковой давно ведут разговоры об их романтических отношениях. Вопреки сплетням, пара всегда опровергала слухи об интимной связи, однако поддерживала разговоры о наличии дружественных отношений. Таким образом, на днях, по окончании премьеры шоу «Саранхэ», Цой воспользовался возможностью развеять слухи об интимных отношениях с певицей Анной Седоковой. Ведущий нового телешоу поддерживает дружбу с артисткой, подчеркивая, что им двоим многое пришлось пережить вместе.Знакомство пары произошло в 2014 году на проекте «Хочу к Меладзе!». С того момента они стали друзьями, поддерживая друг друга в тяжелые моменты. Анатолий Цой опроверг слухи и о наличии детей от прежних отношений. Как признался сам артист, он не спешит с выбором невесты, поскольку намерен жениться один раз и на всю жизнь.