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Анатолий Цой развеял слухи об интимных отношениях с Анной Седоковой

Участник проекта «Хочу к Меладзе!» Анатолий Цой недавно развеял слухи об интимных отношениях с Анной Седоковой. К слову, певец стал ведущим нового телешоу на СТС LOVE.


Анатолий Цой развеял слухи об интимных отношениях с Анной Седоковой


Фанаты Анатолия Цоя и Анны Седоковой давно ведут разговоры об их романтических отношениях. Вопреки сплетням, пара всегда опровергала слухи об интимной связи, однако поддерживала разговоры о наличии дружественных отношений. Таким образом, на днях, по окончании премьеры шоу «Саранхэ», Цой воспользовался возможностью развеять слухи об интимных отношениях с певицей Анной Седоковой. Ведущий нового телешоу поддерживает дружбу с артисткой, подчеркивая, что им двоим многое пришлось пережить вместе.

Знакомство пары произошло в 2014 году на проекте «Хочу к Меладзе!». С того момента они стали друзьями, поддерживая друг друга в тяжелые моменты. Анатолий Цой опроверг слухи и о наличии детей от прежних отношений. Как признался сам артист, он не спешит с выбором невесты, поскольку намерен жениться один раз и на всю жизнь.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 13:10
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