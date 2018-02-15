Кроссовер Volvo XC40 выведут на рынок России с двумя моторами

Данный нормативный акт позволяет регистрировать новые транспортные средства в Российской Федерации и ТС. При этом сборка авто производится в бельгийском Генте. Кроссовер Volvo XC40 в России предлагается с 4-цилиндровым бензиновым двигателем на 249 лошадиных сил, 2-литровыми дизельным мотором на 190 лошадиных сил, полноприводным механизмом. Транспортное средство версии Volvo XC40 было презентовано осенью прошлого года. Это первый автомобиль автобренда, который был разработан на современной архитектуре CMA. Данную архитектуру создали вместе с Geely.Новая версия авто перед тем, как выйдет на авторынок будет предлагаться с четырёхцилиндровыми установками Drive-E. Поздней в модельной линейке представят варианты исполнения с полностью электрической силовой установкой, а также гибридным силовым агрегатом.