Ученые изучают возможность миссии на алмазную планету 55 Cancri e

С развитием современных технологий все больше коммерческих предприятий изучают возможность добычи внеземных тел, таких как метеоры и луны, за их драгоценные ресурсы. В течение следующих нескольких десятилетий будут предприняты первоначальные попытки попытаться получить содержимое этих отдаленных объектов либо в интересах космических миссий колонизации, либо для возвращения на Землю, чтобы поддержать растущее глобальное население.Теоретически это вполне возможно, даже если понадобится очень много времени, чтобы миссия принесла свои плоды. 55 Cancri e расположена на расстоянии всего лишь 40 световых лет, что означает, что путешествие на алмазную планету осуществимо через несколько десятилетий.Возможно, самая большая проблема, стоящая перед миссией по достижению алмазной планеты, заключается в том, чтобы планета Земля была пригодна для проживания в течение продолжительного времени, необходимого для организации рейса. С текущими изменениями окружающей среды, происходящей в мире, трудно представить, что человечество выживет достаточно долго, чтобы совершить такой длительный космический перелет.Кроме того, нужны технологии, позволяющие собирать алмазы на чужих мирах, но даже при нынешнем прогрессе в искусственном интеллекте и автономных беспилотных летательных аппаратах это не кажется невозможным. Вероятно, по мере продвижения технологий эти миссии будут отправлены ко многим близким звездам. Миссия Альфа Центавра, наша ближайшая звездная система, уже запланирована, поэтому разумно предположить, что будущие астрономы захотят еще больше продвинуть человечество.