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Ученые подвели итоги изучения челябинского метеорита за 5 лет

Астрофизики Челябинского госуниверситета совместно с учеными из NASA подвели итоги исследований челябинского метеорита, упавшего на российский регион около 5 лет назад. В конце текущего года планируется выпуск книги по данной тематике.

Ученые подвели итоги изучения челябинского метеорита за 5 лет


Заведующий физического факультета челябинского вуза Сергей Таскаев подчеркнул, что издание будет представлено на английском языке, информирует портал ТАСС. В книге будет около 200 страниц, в настоящий момент произведение продолжают переводить. В издании, написанном 12 различными учеными, авторы рассказали о своих успехах и достижениях в плане исследования челябинского болида.

Русскоязычное издание о челябинском камне вышло в свет в 2016 году. Книга снабжена детальными иллюстрациями, в том числе сведениями о составе пыли, которая кружила в атмосфере планеты после падения болида. Издание было частично переработано и дополнено, а также переведено на английский, уточняет Таскаев.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:50
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