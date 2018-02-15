Ученые подвели итоги изучения челябинского метеорита за 5 лет

Заведующий физического факультета челябинского вуза Сергей Таскаев подчеркнул, что издание будет представлено на английском языке, информирует портал ТАСС. В книге будет около 200 страниц, в настоящий момент произведение продолжают переводить. В издании, написанном 12 различными учеными, авторы рассказали о своих успехах и достижениях в плане исследования челябинского болида.Русскоязычное издание о челябинском камне вышло в свет в 2016 году. Книга снабжена детальными иллюстрациями, в том числе сведениями о составе пыли, которая кружила в атмосфере планеты после падения болида. Издание было частично переработано и дополнено, а также переведено на английский, уточняет Таскаев.