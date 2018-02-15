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Андрей Черкасов сказал, что участницам "Дома-2" с "тёмным" прошлым совсем не стыдно

Один из ведущих скандального телепроекта "Дом-2" Андрей Черкасов решил обсудить эту популярную тему о участниках с "темным" прошлым.

У себя в Инстаграме парень опубликовал пост, где поведал о наболевшем. Андрей заявил, ему тоже неприятно, когда на Периметре оказываются девушки с постыдным прошлым. Но Черкасов призывает взглянуть правде в глаза и признаться, что реалити-шоу в этом абсолютно не виновато.

Андрей Черкасов сказал, что участницам "Дома-2" с "тёмным" прошлым совсем не стыдно

Ведь в "Доме-2" нет спецслужбы, которые разыскивают информацию о каждом участнике проекта. И когда раскрываются щекотливые подробности, то вопрос нужно относить не к ним.

Ясно, что здесь виноваты родители, которые не так воспитывали свою дочку. Ведь эти девушки не имеют никаких понятий о морали, уважении к собственному роду и телу. Для них это совершенно нормальное дело и им не стыдно. Вот эти девицы и идут на различные телепроекты, в которых про их подвиги узнает вся страна, а значит, родные и близкие.

"Жажда лёгких денег. Это религия 21 века - деньги! Всё ради них! Ведь послушайте, как они себя оправдывают: "А что?! Зато я заработала на квартиру и машин". А то, что через неё прошла сотня мужиков, это не важно", - подытожил Черкасов.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:37
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