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Американка объявила себя мертвой и нарекла девой Марией

Американка объявила себя мертвой и назвала девой Марией.
Американка объявила себя мертвой и нарекла девой Марией

Обычная американка из Теннесси Конни Аллен нашла оригинальное объяснение своему побегу от полиции. Оказывается, для совершения бегства от наряда правонарушителей у нее имелось особое разрешение, причем выданное ни кем-нибудь, а напрямую Богом.

52-летняя жительница штата ехала на неразрешенной скорости по трассе, чем представляла опасность для других участников дорожного движения. На требование остановится, женщина только набрала еще большую скорость и попыталась скрыться.

Остановить госпожу Аллен удалось, только заградив путь другим автомобилем. Однако и тут женщина не собиралась сдаваться полиции, вместо того, чтоб выйти из авто с поднятыми руками, как того требует закон, она заперлась в машине.

После неоднократных попыток достучаться до нее, она огласила, что является Девой Марией и как раз в это время вершится судьба мира, ей необходимо успеть забрать малыша Иисуса. Именно поэтому она превысила скорость, на что имеет соответствующее разрешение, выданное вышестоящей инстанцией, то есть, Богом.

При этом нарушительница уточнила, что приблизительно пять лет назад она благополучно прекратила свою земную жизнь и на данный момент по всем земным законам является умершей.
Такие особенности биографии, увы, не помогли ей избежать ответственности за нарушение ПДД, бегстве от правоохранителей и их оскорблении при задержании.
Происшествия
Добавил: tidings Сегодня, 12:20
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