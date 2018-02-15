Новое поколение Ford Focus засняли без камуфляжа
Версия Ford Focus новой генерации получит четыре вариации кузова. Это стало известно благодаря снимкам, которые сделали фотошпионы.
Официальная презентация авто запланирована на апрель текущего года. Американский производитель не захотел пока знакомить людей с новой версией в рамках ежегодного женевского автомобильного салона. Однако чем ближе дебют Ford Focus, тем больше про авто становится известно. Информация касательно новой модели отчасти поступает из неофициальных источников, а также фотошпионов.
В Португалии папарацци на днях сняли несколько кадров авто без камуфляжа. За счёт этого эксперты смогли сделать определённые выводы. По мнению специалистов у авто в течение года появятся следующие модификации кузова: ST, ST Line, универсал, кросс-вариант, седан. Вторые версии на рынке появятся ближе к концу этого года. Оба кузова хэтчбек обладают чертами специальных версий с современными спортивными элементами.
Официальная презентация авто запланирована на апрель текущего года. Американский производитель не захотел пока знакомить людей с новой версией в рамках ежегодного женевского автомобильного салона. Однако чем ближе дебют Ford Focus, тем больше про авто становится известно. Информация касательно новой модели отчасти поступает из неофициальных источников, а также фотошпионов.
В Португалии папарацци на днях сняли несколько кадров авто без камуфляжа. За счёт этого эксперты смогли сделать определённые выводы. По мнению специалистов у авто в течение года появятся следующие модификации кузова: ST, ST Line, универсал, кросс-вариант, седан. Вторые версии на рынке появятся ближе к концу этого года. Оба кузова хэтчбек обладают чертами специальных версий с современными спортивными элементами.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:30