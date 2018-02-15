Новое поколение Ford Focus засняли без камуфляжа

Официальная презентация авто запланирована на апрель текущего года. Американский производитель не захотел пока знакомить людей с новой версией в рамках ежегодного женевского автомобильного салона. Однако чем ближе дебют Ford Focus, тем больше про авто становится известно. Информация касательно новой модели отчасти поступает из неофициальных источников, а также фотошпионов.В Португалии папарацци на днях сняли несколько кадров авто без камуфляжа. За счёт этого эксперты смогли сделать определённые выводы. По мнению специалистов у авто в течение года появятся следующие модификации кузова: ST, ST Line, универсал, кросс-вариант, седан. Вторые версии на рынке появятся ближе к концу этого года. Оба кузова хэтчбек обладают чертами специальных версий с современными спортивными элементами.