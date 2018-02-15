Во Флориде НЛО оранжевого цвета медленно двигался по небу ночью
Во Флориде заметили оранжевый НЛО. Очевидцы отмечают, что странный инцидент случился несколько недель назад в Палм-Спрингсе.
По словам уфологов, подобный случай раньше наблюдался в Аризоне. Очевидец в свою очередь сообщил, что НЛО оранжевого цвета в небе появился на несколько секунд. Затем объект полетел в сторону Луны. Аналогичный случай произошёл также во Флориде. Однако космический корабль медленно летел в ночное время над городом. После появления на дороге света, НЛО сразу улетел. По словам очевидца НЛО оранжевого цвета имел овальную форму и выделял неестественно яркий свет. Объект через несколько минут улетел в неизвестном направлении.
Житель Флориды отмечает, что объект летел с небольшой скоростью, позволяя фиксировать все происходящее в городе. Скотт Уоринг успел также прокомментировать данный инцидент. Он сказал, что НЛО над США стали появляться все чаще, поэтому спецслужбы должны задуматься про ответные меры.
По словам уфологов, подобный случай раньше наблюдался в Аризоне. Очевидец в свою очередь сообщил, что НЛО оранжевого цвета в небе появился на несколько секунд. Затем объект полетел в сторону Луны. Аналогичный случай произошёл также во Флориде. Однако космический корабль медленно летел в ночное время над городом. После появления на дороге света, НЛО сразу улетел. По словам очевидца НЛО оранжевого цвета имел овальную форму и выделял неестественно яркий свет. Объект через несколько минут улетел в неизвестном направлении.
Житель Флориды отмечает, что объект летел с небольшой скоростью, позволяя фиксировать все происходящее в городе. Скотт Уоринг успел также прокомментировать данный инцидент. Он сказал, что НЛО над США стали появляться все чаще, поэтому спецслужбы должны задуматься про ответные меры.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00