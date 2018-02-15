Во Флориде НЛО оранжевого цвета медленно двигался по небу ночью

По словам уфологов, подобный случай раньше наблюдался в Аризоне. Очевидец в свою очередь сообщил, что НЛО оранжевого цвета в небе появился на несколько секунд. Затем объект полетел в сторону Луны. Аналогичный случай произошёл также во Флориде. Однако космический корабль медленно летел в ночное время над городом. После появления на дороге света, НЛО сразу улетел. По словам очевидца НЛО оранжевого цвета имел овальную форму и выделял неестественно яркий свет. Объект через несколько минут улетел в неизвестном направлении.Житель Флориды отмечает, что объект летел с небольшой скоростью, позволяя фиксировать все происходящее в городе. Скотт Уоринг успел также прокомментировать данный инцидент. Он сказал, что НЛО над США стали появляться все чаще, поэтому спецслужбы должны задуматься про ответные меры.