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Общероссийского народного фронта: Задолженность россиян бьёт рекорды, а просрочка снижается

Задолженность россиян выросла до 12 трлн рублей, достигнув максимума за всю историю статистических исследований. Эту информацию опубликовали активисты Общероссийского народного фронта "За права заёмщиков".

Активисты Общероссийского народного фронта "За права заёмщиков" опубликовали данные о количестве заемщиков России. Они свидетельствуют, что в 2017 году физлица взяли рекордное количество кредитов, которые теперь составляют более 12 трлн рублей. И 1 трлн из них является невозвратными, когда просроченная задолженность не выплачивается более 3-х месяцев.

Общероссийского народного фронта: Задолженность россиян бьёт рекорды, а просрочка снижается


Из этого следует, что сумма долга россиян возросла на 13%. По мнению специалистов, такое стало возможным из-за снижения банками ставки до минимальных 7%, а после снижения до 5,25%, когда привлекательность заимствований через 2-3 года станет еще выше - долговые обязательства еще больше вырастут.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 12:10
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