Общероссийского народного фронта: Задолженность россиян бьёт рекорды, а просрочка снижается

Активисты Общероссийского народного фронта "За права заёмщиков" опубликовали данные о количестве заемщиков России. Они свидетельствуют, что в 2017 году физлица взяли рекордное количество кредитов, которые теперь составляют более 12 трлн рублей. И 1 трлн из них является невозвратными, когда просроченная задолженность не выплачивается более 3-х месяцев.Из этого следует, что сумма долга россиян возросла на 13%. По мнению специалистов, такое стало возможным из-за снижения банками ставки до минимальных 7%, а после снижения до 5,25%, когда привлекательность заимствований через 2-3 года станет еще выше - долговые обязательства еще больше вырастут.