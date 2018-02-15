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Универсал Volvo V60 нового поколения представят 21 февраля

В компании Volvo сообщили дату дебюта нового универсала V60. Автомобиль Volvo V60 новой генерации представят широкой публике 21 февраля.

Универсал Volvo V60 нового поколения представят 21 февраля


Накануне в сеть выложили тизер с изображением нового универсала Volvo V60. Суда по опубликованным тизерам, новинка получила полностью светодиодную Т-образную головную оптику в виде «молота Тора», вертикальные задние фонари, фирменную решётку радиатора, стеклянную крышу с люком, а также просторное багажное отделение.

Новый универсал Volvo V60 разработан на модернизированной производственной платформе Volvo S90/V90. В моторную гамму автомобиля входят турбированные бензиновые и дизельные двигатели, также не исключено появление гибридной силовой установки. Также автомобиль будет выпускаться в модификации Cross Country. Позднее ожидается презентация седана S60 новой генерации.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:20
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