Универсал Volvo V60 нового поколения представят 21 февраля

Накануне в сеть выложили тизер с изображением нового универсала Volvo V60. Суда по опубликованным тизерам, новинка получила полностью светодиодную Т-образную головную оптику в виде «молота Тора», вертикальные задние фонари, фирменную решётку радиатора, стеклянную крышу с люком, а также просторное багажное отделение.Новый универсал Volvo V60 разработан на модернизированной производственной платформе Volvo S90/V90. В моторную гамму автомобиля входят турбированные бензиновые и дизельные двигатели, также не исключено появление гибридной силовой установки. Также автомобиль будет выпускаться в модификации Cross Country. Позднее ожидается презентация седана S60 новой генерации.