В небе Венгрии на инфракрасную камеру уфологи сняли НЛО

Специалисты в сфере паранормальных явлений сделали вывод, что в ближайшее время НЛО очень часто появляться будут над Венгрией. Вследствие этого уфологами на территории данной страны осуществлялись ежедневные наблюдения. Одиннадцатого февраля их труды, наконец, дали результаты. Специалисты с помощью специальной инфракрасной камеры смогли зафиксировать в воздухе странный неопознанный объект. По словам экспертов именно такая современная аппаратура может распознать спектр света, невидимый человеческому глазу.Комментарий Скотта Уорринга, являющегося известным специалистом в сфере неопознанных летающих объектов, после просмотра видео, подтвердил предположения его авторов, утверждавших, что видео является подтверждением реального интереса к территории Венгрии инопланетными представителями.