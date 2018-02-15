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В небе Венгрии на инфракрасную камеру уфологи сняли НЛО

Уфологи в Венгрии запечатлели на инфракрасную камеру в воздухе пролетающий необычный неопознанный летающий объект.

В небе Венгрии на инфракрасную камеру уфологи сняли НЛО

Специалисты в сфере паранормальных явлений сделали вывод, что в ближайшее время НЛО очень часто появляться будут над Венгрией. Вследствие этого уфологами на территории данной страны осуществлялись ежедневные наблюдения. Одиннадцатого февраля их труды, наконец, дали результаты. Специалисты с помощью специальной инфракрасной камеры смогли зафиксировать в воздухе странный неопознанный объект. По словам экспертов именно такая современная аппаратура может распознать спектр света, невидимый человеческому глазу.


Комментарий Скотта Уорринга, являющегося известным специалистом в сфере неопознанных летающих объектов, после просмотра видео, подтвердил предположения его авторов, утверждавших, что видео является подтверждением реального интереса к территории Венгрии инопланетными представителями.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:50
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